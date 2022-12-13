В Свердловской области доминирует свиной грипп

На Среднем Урале больше половины заболевших ОРВИ и гриппом — дети. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. У большинства пациентов диагностирован вирус H1N1, известный как свиной грипп, сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

За прошедшую неделю за помощью к медикам обратились 59 тысяч свердловчан. Больше половины заболевших — 56% — дети.

Эпидемиологи призывают жителей соблюдать меры профилактики: носить маску в местах скопления людей, чаще мыть руки с мылом и обрабатывать их антисептиком. При первых признаках ОРВИ необходимо обращаться к врачам, а также до минимума свести общение с другими людьми.

Также медики рекомендуют своевременно вакцинироваться. В Свердловской области для удобства жителей в торговых центрах работают прививочные пункты.

Отметим, медики предупреждали свердловчан о вспышке свиного гриппа в конце декабря.