Медколледж проводит профориентационные экскурсии для свердловских школьников

Задача колледжа — направить ребят, помочь сделать правильный выбор и дать информацию по приоритетам здравоохранения. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловском областном медколледже (СОМК) продолжаются профориентационные экскурсии для школьников из малых городов. В этот раз гостями стали почти 40 старшеклассников из Артей и Березовского.

Их ознакомили сразу с двумя популярными профессиями: фельдшера и медицинской сестры. Ребята увидели, как делаются внутривенные инъекции и ЭКГ, проводится сердечно-легочная реанимация, а также посетили инновационные мастерские "Лечебное дело" и "Медицинский и социальный уход", сообщает департамент информполитики региона.

По мнению директора СОМК Ирины Левиной, школьников необходимо психологически подготовить к профессии медработника, поэтому такие встречи — важный этап доколледжной подготовки. "Мы привлекаем ребят из малых городов, чтобы потенциально снизить кадровый дефицит в отрасли здравоохранения. В Свердловском областном медколледже созданы комфортные условия для обучения востребованным медицинским специальностям", — добавила она.

Вопрос о ранней профориентации школьников затронул и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на прямой линии 9 декабря. "Хочу сказать, что необходимо активнее включиться главе, в том числе и руководителям образовательных организаций, школ я имею в виду, профориентировать ребят на поступление в наш Уральский медицинский университет по целевому набору. Такой набор сегодня мы делаем от всех наших муниципалитетов — 250 человек ежегодно", — заявил глава региона.

Напомним, в текущем году в Свердловском областном медколледже по поручению губернатора впервые провели целевой набор 280 абитуриентов. После обучения их трудоустроят в медицинские учреждения родных городов и сел. Эта практика будет продолжена и в новом учебном году.