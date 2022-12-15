Кабмин РФ утвердил порядок проведения теста на грипп в больницах по программе ОМС

При наличии показаний исследование на грипп может проводиться одновременно с ПЦР-тестом на коронавирус. Фото: Павел Ворожцов

В рамках программы ОМС в российских поликлиниках и больницах будут тестировать на вирус гриппа и другие респираторные инфекции. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о порядке проведения таких исследований.

Такое решение было принято в связи с ростом количества случаев заболевания гриппом, в том числе в сочетании с коронавирусом. Проведение тестов по программе ОМС позволит эффективно выявлять инфекции у пациентов и вовремя назначать необходимое лечение.

На сайте Правительства отмечается, что при наличии показаний исследование на грипп может проводиться одновременно с ПЦР-тестом на коронавирус.

Ранее во время совещания президента России с членами Правительства глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила о необходимости тестирования на грипп людей с симптомами острой респираторной вирусной инфекции.

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