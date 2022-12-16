В Свердловской области за сутки COVID-19 подтвердился у 381 человека

381 новый случай заражения коронавирусом выявили в Свердловской области. Число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии — 559 519.
Выздоровели за все время 544 148 свердловчан, в том числе 476 — за последние сутки. Госпитализировано еще 86 человек. С начала пандемии скончались 10 895 пациентов с подтвержденным диагнозом (+1 летальный исход за сутки).
В России за сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 8 451 человека. За все время зарегистрирован 21 701 321 случай, сообщает федеральный оперштаб.
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