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16 декабря 2022, 14:00

В Свердловской области за сутки COVID-19 подтвердился у 381 человека

коронавирус

За сутки выздоровело 7 393 россиянина. Фото: Галина Соловьева

381 новый случай заражения коронавирусом выявили в Свердловской области. Число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии — 559 519.

Выздоровели за все время 544 148 свердловчан, в том числе 476 — за последние сутки. Госпитализировано еще 86 человек. С начала пандемии скончались 10 895 пациентов с подтвержденным диагнозом (+1 летальный исход за сутки).

В России за сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 8 451 человека. За все время зарегистрирован 21 701 321 случай, сообщает федеральный оперштаб.

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Областная газета Свердловской области

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