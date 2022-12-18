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18 декабря 2022, 13:28

Число случаев COVID-19 на Среднем Урале превысило 560 тысяч

машина скорой помощи

За сутки госпитализировано 782 россиянина. Фото: Галина Соловьева

377 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Свердловской области. Число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии — 560 283.

Выздоровели за все время 544 842 свердловчанина, в том числе 302 — за последние сутки. Госпитализировано еще 20 человек. С начала пандемии скончались 10 896 пациентов с подтвержденным диагнозом.

С графиком вакцинации от ковида и других инфекций в свердловских ТЦ можно ознакомиться здесь.

В России за сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 7 222 человек. За все время зарегистрировано 21 716 074 случая, сообщает федеральный оперштаб.

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Областная газета Свердловской области

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