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Общество / Здравоохранение и здоровье
19 декабря 2022, 14:28

Еще 6 341 россиянин заразился коронавирусом

Врач с пациентом

В Москве за день заразились 1 110 человек, в Санкт-Петербурге — 1 217, а в Московской области — 66. Фото: Галина Соловьева

За сутки COVID-19 обнаружили у 6 341 россиянина, 346 из которых — жители Свердловской области. Всего с начала пандемии в России было зарегистрировано 21 722 415 случаев коронавируса.

В Москве за день заразились 1 110 человек, в Санкт-Петербурге — 1 217, а в Московской области — 66.

За последние сутки в стране победить ковид смогли 5 564 пациента, 573 инфицированных доставили в больницы, 50 человек скончались.

В Свердловской области зарегистрировали за день 145 выздоровевших пациентов и 21 человека с коронавирусом госпитализировали. Напомним, сутками ранее на Среднем Урале было выявлено 377 новых пациентов с COVID-19.

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Областная газета Свердловской области

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