Еще 6 341 россиянин заразился коронавирусом

В Москве за день заразились 1 110 человек, в Санкт-Петербурге — 1 217, а в Московской области — 66. Фото: Галина Соловьева

За сутки COVID-19 обнаружили у 6 341 россиянина, 346 из которых — жители Свердловской области. Всего с начала пандемии в России было зарегистрировано 21 722 415 случаев коронавируса.

В Москве за день заразились 1 110 человек, в Санкт-Петербурге — 1 217, а в Московской области — 66.

За последние сутки в стране победить ковид смогли 5 564 пациента, 573 инфицированных доставили в больницы, 50 человек скончались.

В Свердловской области зарегистрировали за день 145 выздоровевших пациентов и 21 человека с коронавирусом госпитализировали. Напомним, сутками ранее на Среднем Урале было выявлено 377 новых пациентов с COVID-19.