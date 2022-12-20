В Свердловской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Екатеринбурге зафиксировано 35 384 случая ОРВИ. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале за прошедшую неделю зарегистрировали 74 454 случая ОРВИ. Показатель выше на 26,3% по сравнению с периодом с 5 по 11 декабря и выше среднего многолетнего уровня на 120%, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Большая часть заболевших — 52% — дети. По данным лабораторного мониторинга, из 775 обследованных 22,3% оказались заражены вирусом гриппа А (H1N1) — так называемым свиным гриппом.

Высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом, где показатели превышают среднеобластные в полтора раза, наблюдается в Первоуральске, Асбесте, Краснотурьинске. В Екатеринбурге зафиксировано 35 384 случая ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 20,2%.

Также медики регистрируют внебольничные пневмонии. По предварительным данным, в регионе с 12 по 18 декабря выявлено 904 случая. Большая часть заболевших — почти 75% — взрослые. Пациентов с внебольничными пневмониями за прошедшую неделю чаще всего регистрировали в поселке Уральском, Нижней Салде, Дзержинском районе Нижнего Тагила, Волчанке, Верхней Туре, Каменске-Уральском, Верхней Салде, Богдановиче, Верхнем Дуброво, Рефтинском, Полевском, Реже, Краснотурьинске, Североуральске. В Екатеринбурге в период с 12 по 18 декабря зарегистрировано 365 случаев внебольничных пневмоний.

Эпидемиологи рекомендуют жителям надевать маски в общественном транспорте, торговых центрах и других местах скопления людей. Необходимо тщательно мыть руки и обрабатывать их антисептиком. При первых признаках простуды следует оставаться дома и обратиться к врачу.

Напомним, в Свердловской области можно сделать прививку от гриппа и коронавируса в клиниках по месту жительства и в пунктах вакцинации, расположенных в торговых центрах.