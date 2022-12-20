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Общество / Здравоохранение и здоровье
20 декабря 2022, 10:01

С 1 января в России изменятся выплаты по больничным

  Валерия Белякова
Больничный лист

С 1 января 2023 года увеличится максимальный размер выплат по больничному листу. Фото: Алексей Кунилов

Фонд социального страхования (ФСС) заявил, что с нового года повысится максимальный размер выплат по больничному листу. Максимальная сумма в день составит 2 736,99 руб., а за месяц — 84 846,69 руб. 

100% от суммы заработка получат те люди, чей стаж превышает 8 лет. Если стаж работы пациента от 5 до 8 лет, то ему полагается 80% от средней зарплаты, меньше 5 лет — 60%, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на Фонд социального страхования. 

С 2023 года на выплаты по больничному листу смогут претендовать сотрудники, трудоустроенные по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). С 1 января такие работники автоматически включаются в список застрахованных лиц в системе ОМС. Однако пособие по временной нетрудоспособности будет начисляться тем, у кого сумма страховых взносов за 2022 год составила не менее 4 833,72 руб.

Напомним, в Свердловской области отмечают рост гриппа и ОРВИ. Показатели заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями за прошедшую неделю превысили средний многолетний уровень на 120%. 

Областная газета Свердловской области

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