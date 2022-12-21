Центр онкологической помощи открылся для жителей трех районов Свердловской области

Центр амбулаторной онкологической помощи открыли на базе Красноуфимской районной больницы. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) оборудовали на базе Красноуфимской районной больницы. Диагностику и лечение в нем смогут пройти жители Артинского, Ачитского и Красноуфимского районов.

Онкоцентр создан в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и программы по борьбе с онкологическими патологиями. В ЦАОП включены первичный кабинет, диагностическое отделение и дневной стационар, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В амбулаторных условиях лечебного учреждения пациентам смогут проводить противоопухолевую лекарственную терапию. Для этого центр оснастили необходимым оборудованием: столом-кушеткой с гидроподъемом для осмотра, фармацевтическим холодильником, шприцевыми дозаторами. Также приобретен ламинарный бокс второго класса безопасности, который защитит медперсонал от воздействия цитостатических препаратов.

"Работа Центра амбулаторной онкологической помощи — это не только прием пациентов, стены и современное оборудование, но и эффективная организация для выявления опухолевых заболеваний, кадровый потенциал, а также приверженность жителей к ранней диагностике и профилактике, чему сегодня уделяется особое внимание", — подчеркнул заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов.

Для больницы Красноуфимска были приобретены цифровые флюорограф и маммограф, а также видеоэндоскопический комплекс общей стоимостью 26 миллионов рублей. Оборудование поможет на ранних стадиях выявлять в организме пациентов злокачественные новообразования.

Напомним, что мероприятия в целях борьбы с онкологическими заболеваниями реализуются в рамках национального проекта. Медики повышают квалификацию, специалисты первичного звена на всех этапах работы проявляют внимание к онкопатологиям, население постоянно информируют о мерах профилактики.

Напомним, Свердловская область получит средства на спецвыплаты медикам в 2023 году за выявленные онкозаболевания.