Новый метод микробиологической диагностики внедрили в свердловской детской больнице

В свердловскую ОДКБ поступил новый масс-спектрометр Autof MS 1000. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Сверхточный метод микробиологической диагностики инфекционных осложнений стал доступен в свердловской Областной детской клинической больнице (ОДКБ). Современный масс-спектрометр Autof MS 1000 стоимостью 39 миллионов рублей был закуплен на средства благотворителей Екатерининской ассамблеи.

Новый прибор позволит оперативно и с точностью до 98 % идентифицировать возбудителей опасных инфекций у пациентов и назначать необходимое лечение. Масс-спектрометр Autof MS 1000 имеет одну из самых обширных баз данных микроорганизмов и грибов.

"На сегодняшний день порядка 30 % детей, госпитализируемых в ОДКБ, нуждаются в проведении срочной микробиологической диагностики, в том числе с помощью метода масс-спектрометрии, для выявления инфекционных возбудителей. У пациентов реанимационных отделений и Центра детской онкологии и гематологии эта потребность достигает 100 %. Новое оборудование способствует повышению уровня достоверности и скорости постановки микробиологического диагноза, что влечет за собой своевременное назначение рациональной и эффективной терапии пациентам", — рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской микробиологии УрФО, начальник отдела лабораторной диагностики ОДКБ Наталья Кочнева.

Деньги на приобретение прибора были собраны в 2021 году на благотворительной Екатерининской ассамблее. Процесс лицензирования и доставки оборудования занял почти год.

В декабре с помощью нового масс-спектрометра в больнице провели 200 исследований. Медики отмечают, что оборудование будет способствовать постановке диагноза более чем у 1000 пациентов детской больницы ежегодно.

"Екатерининская ассамблея уже не в первый раз помогает Областной детской клинической больнице. Быстрое и качественное лабораторное исследование предоставляет врачам дополнительную информацию, которая в конечном счете помогает поставить достоверный диагноз и назначить правильное лечение, а значит, спасет не одну детскую жизнь", — отметила исполнительный вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Татьяна Кансафарова.

Напомним, благотворительный аукцион "Екатерининская ассамблея" в Свердловской области проводится с 2011 года. Мероприятие поддерживает губернатор Евгений Куйвашев.