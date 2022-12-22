На Среднем Урале коронавирусом заразились еще 332 человека

Число случаев COVID-19 в регионе превысило 561,6 тысячи. Фото: Галина Соловьева

332 новых случая заражения коронавирусом выявили в Свердловской области. Число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии — 561 644.

Выздоровели за все время 546 393 свердловчанина, в том числе 529 — за последние сутки. Госпитализирован еще 51 человек. С начала пандемии скончались 10 898 пациентов с подтвержденным диагнозом (+1 случай за сутки).

В России за сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 7 451 человека. За все время зарегистрировано 21 743 302 случая, сообщает федеральный оперштаб.