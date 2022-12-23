Свердловские врачи помогли женщине с редким заболеванием родить здорового малыша

Жительница Екатеринбурга с муковисцидозом родила здорового малыша. Фото: Владимир Мартьянов

Врачи Свердловской областной клинической больницы № 1 (СОКБ № 1) и Екатеринбургского клинического перинатального центра (ЕКПЦ) помогли жительнице Екатеринбурга с редким наследственным заболеванием (муковисцидоз) родить здорового ребенка. В регионе это второй случай, когда пациентка с муковисцидозом стала мамой малыша без патологий, рассказали в пресс-службе СОКБ № 1.

"До сих пор, к сожалению, встречаются случаи довольно позднего выявления муковисцидоза у взрослых. Конкретно в данной ситуации заболевание было диагностировано у пациентки в возрасте 27 лет на 19-20 неделе беременности. Ее состояние было очень тяжелым при поступлении в нашу клинику, угроза для жизни имелась как для самой пациентки, так и для ребенка. Установление диагноза и назначение правильного лечения позволило улучшить состояние пациентки, избежать осложнений в процессе родов и способствовало рождению здорового ребенка", — рассказала заведующая отделением пульмонологии СОКБ № 1 Наталья Пономарева, возглавляющая Свердловский областной центр муковисцидоза.

Муковисцидоз — неизлечимое наследственное заболевание, при котором развиваются опасные для жизни состояния из-за выделяемой органами дыхания и пищеварения слизи повышенной вязкости.

В больницу Ольга Сапарова попала, когда забеременела. Девушка задыхалась. Врачи провели молекулярно-генетическое исследование, которое подтвердило у пациентки муковисцидоз. Ольгу Сапарову внесли в областной регистр и назначили ей прием специальных препаратов. Также беременную взяли под медицинское наблюдение. В итоге пациентка родила здорового ребенка с помощью операции кесарева сечения. После родов у мамы и малыша не было выявлено каких-либо осложнений, они были выписаны через четыре дня.

"Огромная благодарность заведующей отделением пульмонологии СОКБ № 1 Наталье Дмитриевне Пономаревой и врачу Марине Лазаревне Красногор, а также заведующей КДП ЕКПЦ Ирине Викторовне Салимовой за то, как ко мне отнеслись. Всю беременность мы, можно сказать, выносили вместе. Если бы не они, не знаю, что бы со мной было. А теперь живу как нормальный человек и чувствую себя лучше всего за всю свою жизнь", — рассказала Ольга Сапарова.

В Свердловской области в регистре (ведется с 2007 года. — Прим. ред.) больных с муковисцидозом состоит 32 человека. С 2021 года на базе СОКБ № 1 создан Свердловский областной центр муковисцидоза, где пациенты получают всю необходимую помощь.

Напомним, ранее врачи СОКБ № 1 провели операцию двухмесячному ребенку с патологией сосудов головного мозга.