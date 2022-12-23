На Среднем Урале наградили лучших волонтеров в сфере здравоохранения

На участие в конкурсе со всего региона было подано 87 заявок. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области подвели итоги второго по счету конкурса "Доброволец в сфере охраны здоровья населения". Победители определены в 13 номинациях.

Большая часть награжденных — студенты и преподаватели Свердловского областного медколледжа. Они участвовали в проектах, направленных на помощь людям, прежде всего социально незащищенным гражданам, тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации, сообщили в департаменте информполитики региона.

"Наш регион — один из лидеров в России по добровольческому движению. В Свердловской области волонтеры помогают медикам практически по всем фронтам: от работы в контакт-центрах до сопровождения пациентов в профилактических проектах", — отметил замминистра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов.

Напомним, впервые конкурс проводился год назад по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в рамках Года медицинского работника. Тогда лучших волонтеров выбрали в 11 номинациях. В этот раз появились новые. В их числе: "Волонтеры гуманитарной помощи", "Волонтеры инклюзии" и "Школьные отряды волонтеров-медиков".

Добавим, в текущем году на Среднем Урале в сфере охраны здоровья прошло около 2 тыс. акций, в рамках которых добровольцы совершили 36 853 выхода с охватом более 800 тыс. жителей.