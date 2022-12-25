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25 декабря 2022, 13:26

В Свердловской области за день выявили еще более 200 случаев коронавируса

Ковидный госпиталь

Госпитализировано за день еще 624 пациента по всей России. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в России зарегистрировали 6 595 новых пациентов с ковидом, из которых 206 приходятся на Свердловскую область. Победить инфекцию смогли еще 6 176 россиян.

В Москве подтверждено 1 475 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге — 973, а в Московской области — 179.

Госпитализировано за день еще 624 пациента, количество жертв опасной инфекции увеличилось на 52. С начала пандемии в России зарегистрировано 21 764 292 случая заражения коронавирусом, из которых 21 163 398 завершились выздоровлением.

На Среднем Урале в больницы доставили всего 4 пациентов с ковидом. Выздоровели за сутки 385 свердловчан. Напомним, что днем ранее в Свердловской области был подтвержден 261 новый случай коронавируса.

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Областная газета Свердловской области

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