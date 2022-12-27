В Нижнем Тагиле после капремонта открылась крупнейшая детская поликлиника

В обновленной поликлинике медицинскую помощь будут получать около 22 тысяч детей. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Нижнем Тагиле после капитального ремонта вновь заработала крупнейшая детская поликлиника. Общая стоимость проведенных работ составила более 50 млн рублей.

Ремонт здания проводился в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения", утвержденной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В обновленной поликлинике медицинскую помощь будут получать около 22 тысяч детей.

"В светлой и комфортной обстановке приятно находиться. Состояние детских медучреждений имеет первостепенное значение — дети не должны испытывать негативных эмоций, приходя в поликлинику", — заявил главврач детской городской больницы Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов.

Капитальный ремонт поликлиники стартовал в феврале 2022 года. Специалисты выполнили общестроительные работы, заменили окна, двери, лестничные ограждения, полы и потолки. Также была выполнена отмостка, гидроизоляция и утепление фундамента здания. Инженерные коммуникации, охранную и пожарную сигнализации заменили полностью. Реконструкция фасада здания началась еще раньше, в 2019 году.

"Очень приятно, что в канун Нового года в Нижнем Тагиле после ремонта открылась специализированная поликлиника — это дает возможность оказывать медицинскую помощь маленьким пациентам всего города", — отметила главный специалист отдела организации медпомощи матерям и детям свердловского минздрава Ирина Литвищенко.

Во время торжественного открытия поликлиники гостей встречал Дед Мороз. Он поздравил посетителей с наступающим Новым годом и пожелал всем крепкого здоровья, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Отметим, развитие детского здравоохранения и создание современной медицинской инфраструктуры являются приоритетными задачами национального проекта "Здравоохранение".