Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
27 декабря 2022, 19:05

В Нижнем Тагиле после капремонта открылась крупнейшая детская поликлиника

Поликлиника

В обновленной поликлинике медицинскую помощь будут получать около 22 тысяч детей. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Нижнем Тагиле после капитального ремонта вновь заработала крупнейшая детская поликлиника. Общая стоимость проведенных работ составила более 50 млн рублей.

Ремонт здания проводился в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения", утвержденной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В обновленной поликлинике медицинскую помощь будут получать около 22 тысяч детей.

"В светлой и комфортной обстановке приятно находиться. Состояние детских медучреждений имеет первостепенное значение — дети не должны испытывать негативных эмоций, приходя в поликлинику", — заявил главврач детской городской больницы Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов.

Капитальный ремонт поликлиники стартовал в феврале 2022 года. Специалисты выполнили общестроительные работы, заменили окна, двери, лестничные ограждения, полы и потолки. Также была выполнена отмостка, гидроизоляция и утепление фундамента здания. Инженерные коммуникации, охранную и пожарную сигнализации заменили полностью. Реконструкция фасада здания началась еще раньше, в 2019 году. 

"Очень приятно, что в канун Нового года в Нижнем Тагиле после ремонта открылась специализированная поликлиника — это дает возможность оказывать медицинскую помощь маленьким пациентам всего города", — отметила главный специалист отдела организации медпомощи матерям и детям свердловского минздрава Ирина Литвищенко.

Во время торжественного открытия поликлиники гостей встречал Дед Мороз. Он поздравил посетителей с наступающим Новым годом и пожелал всем крепкого здоровья, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Отметим, развитие детского здравоохранения и создание современной медицинской инфраструктуры являются приоритетными задачами национального проекта "Здравоохранение".  

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.12.2022, 20:46 / Общество
На Среднем Урале пройдет акция "Российский детский Дед Мороз — 2023"
27.12.2022, 19:56 / Общество
На Полевском тракте загорелся ангар с деревянной продукцией
27.12.2022, 19:11 / Общество
Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы комплексного развития Нижних Серег
27.12.2022, 19:05 / Общество
В Нижнем Тагиле после капремонта открылась крупнейшая детская поликлиника
27.12.2022, 18:53 / Общество
Евгений Куйвашев исполнил мечту 12-летней воспитанницы школы-интерната