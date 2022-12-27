В Нижнем Тагиле открыли после капремонта крупнейшую детскую поликлинику

Фото: редакция газеты «Тагильский рабочий».

Вчера в Нижнем Тагиле после капитального ремонта открылась поликлиника детской городской больницы на улице Окунева. Поликлиника обслуживает более 22 тысяч маленьких пациентов и является самым большим детским медучреждением в городе. Возможность впервые за полвека отремонтировать ее здание появилась благодаря федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации». Помощь в этом оказали областные власти, расходы на ремонтные работы составили почти 52 млн рублей, сообщил «ОГ» главврач детской больницы Дмитрий КЛЕЙМЕНОВ.

Трехэтажное здание поликлиники на Окунева было построено в 1970 годы и ни разу капитально не ремонтировалось. Лишь в 2019 году первый этаж учреждения переоборудовали под «Бережливую поликлинику»: сделали электронную регистратуру, установили табло с расписанием врачей и стойку выдачи талонов, оборудовали колл-центр для приема звонков. Второй и третий этажи здания, а также подвальные помещения оставались нетронутыми.

– Поликлиника очень востребована – ежедневно ее посещают от 300 до 500 детей, для них работают 24 педиатрических участка. Те условия, которые были комфортными для советского периода, современным требованиям уже не соответствуют, и, конечно, мы понимали, что капитальный ремонт учреждению остро необходим, – рассказал Дмитрий Клейменов.

В 2022 году при поддержке областного минздрава тагильскую поликлинику включили в нацпроект по модернизации первичного звена здравоохранения. На выделенные из федерального бюджета средства в ней отремонтировали два этажа здания и подвал. В помещениях установили новые окна, двери, полы и потолки, лестничные ограждения. Заменили все инженерные коммуникации, укрепили и утеплили фундамент здания. Полностью отремонтировали помещение клинико-диагностической лаборатории.

– Обновление детской поликлиники – знаковое событие для жителей Нижнего Тагила и всей Свердловской области. Для пациентов и медицинских работников созданы комфортные условия. Поздравляю! – сказала на церемонии открытия ведущий специалист областного министерства здравоохранения Ирина Литвищенко.

Заведующая поликлиникой Любовь Шадрина провела для участников мероприятия экскурсию по учреждению. Она отметила, что для удобства мам и малышей в здании оборудована комната для кормления. Создан кабинет вакцинопрофилактики, где врачи осматривают детей перед тем, как поставить прививки. Работает кабинет доврачебной помощи маломобильным пациентам: им не приходится подниматься на второй и третий этажи – специалисты сами к ним спускаются для обследования.

– Поликлиника оказывает помощь жителям всего города, и от того, как себя будут чувствовать люди, придя сюда, зависит многое. Мы очень рады, что капремонт состоялся, – сказала она.

– Спасибо большое всем, кто помогает нашему городу поэтапно восстанавливать медицинские учреждения, в особенности детские. Шаг за шагом сфера здравоохранения развивается, в нее вкладываются средства, и это, безусловно, радует, – сказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

У истоков медицины К слову, поликлиника на Окунева – не единственная в Нижнем Тагиле, где прошли ремонтные работы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в прошлом году удалось обновить детскую поликлинику на улице Балакинской, в этом году еще три – на улицах Тагилстроевской, Черных и Победы. Средства в сумме более 100 млн рублей были выделены из федерального и областного бюджетов. На 2023 год запланирован капремонт поликлиники на улице Карла Маркса. С октября продолжается капитальный ремонт Демидовской больницы, которая обслуживает более 15 тысяч пациентов. Двухэтажное каменное здание в стиле ампир, с которого началась история нижнетагильской медицины, было построено в 1825 году правнуком основателя династии уральских промышленников Никиты Демидова – Николаем. Сегодня оно является памятником культурного наследия. Средства на ремонт в сумме 90 млн рублей выделены из федерального бюджета. В больнице меняют кровлю, окна, коммуникации, межэтажные перекрытия, восстанавливают уникальный фасад с гербом Демидовых. Как сообщил главврач учреждения Сергей Овсянников, недавно в больницу поступило новое наркозно-дыхательное оборудование. Капремонт завершится в 2023 году.

Задача на перспективу К 2025 году в Нижнем Тагиле планируется построить детскую многопрофильную больницу. Медицинское учреждение с новейшим оборудованием будет обслуживать более 135 тысяч детей, подготовка проекта уже идет. Ранее в городе пытались возвести подобное учреждение, но из-за нехватки финансирования процесс застопорился. Ситуация изменилась весной 2022 года, когда губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в беседе с Президентом РФ Владимиром Путиным по видеосвязи попросил главу государства поддержать данный проект. Президент одобрил инициативу главы региона. Помощь в реализации проекта городу окажет ЕВРАЗ.