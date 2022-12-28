Евгений Куйвашев и Владимир Якушев оценили возможности нового центра лучевой диагностики в Екатеринбурге

Новый центр в Екатеринбурге оборудован цифровыми сканерами МРТ и КТ. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев посетили новый центр лучевой диагностики "УГМК-Здоровье" в Екатеринбурге. Участие в мероприятии также принял глава города Алексей Орлов.

О том, как устроен новый корпус клиники, гостям рассказал генеральный директор медицинского центра Михаил Скляр, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Там установлены цифровые сканеры магнитно-резонансной и компьютерной томографии. Для удобства пациентов корпус, расположенный на улице Малышева, соединили переходом с семейной поликлиникой.

"УГМК-Здоровье" — крупнейшая частная сеть медицинских клиник в Свердловской области, в которых работают 1,7 тысячи сотрудников. В период пандемии по договоренности с минздравом региона в центре проводили диагностику жителям с COVID-19. Лучевое исследование в кабинетах КТ проходят пациенты ЦГБ № 2 и ЦГКБ № 6 Екатеринбурга.

Напомним, накануне в Нижнем Тагиле после капитального ремонта открылась крупнейшая в городе детская поликлиника.