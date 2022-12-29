На поддержку медиков Гаринского района выделят 1,5 млн рублей

В 2022 году в Гаринскую амбулаторию Серовской горбольницы уже трудоустроено два медицинских работника. Фото: департамент информполитики Свердловской области

По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева фельдшеров врачебной амбулатории в Гаринском районе включили в списки для предоставления единовременной выплаты. Ранее из-за пробелов в законодательстве денежные средства не перечислялись.

При этом фельдшеры из других населенных пунктов выплаты по госпрограмме получали. С просьбой решить этот вопрос медики обратились к главе региона во время его рабочей поездки в Гари.

"Чтобы поддержать работников здравоохранения в этих отдаленных территориях, глава Среднего Урала дал поручение преодолеть правовую коллизию — в юридических документах отсутствовало наименование должности "фельдшер врачебной амбулатории", — сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Отмечается, что после проведения необходимых законодательных экспертиз областной минздрав подготовил проект постановления, предусматривающий дополнительное финансирование в размере 1,5 млн рублей на поддержку медиков из Гаринского района. Документ одобрили и утвердили члены свердловского кабмина.