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29 декабря 2022, 13:52

За день выявлено 165 случаев коронавируса в Свердловской области

Женщина в маске

На Среднем Урале за минувшие 24 часа победить инфекцию смогли 382 человека. Фото: Галина Соловьева

В России коронавирус подтвердили еще у 6 146 пациентов, из которых 165 живут в Свердловской области. С начала пандемии в стране было зарегистрировано 21 787 172 случая заражения ковидом.

В Москве за сутки выявлен 1 661 заболевший, в Санкт-Петербурге — 713, а в Московской области — 267.

Госпитализировали за день 1 065 россиян, при этом выздоровели 7 815 пациентов. Опасная болезнь унесла жизни еще 56 человек.

На Среднем Урале за минувшие 24 часа победить инфекцию смогли 382 человека, а в больницы доставили 49 пациентов. Также в регионе зарегистрировали еще 2 смерти от коронавируса. Напомним, днем ранее в Свердловской области было выявлено 176 случаев заражения ковидом.

Областная газета Свердловской области

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За день выявлено 165 случаев коронавируса в Свердловской области