Коронавирусом заразились еще 149 свердловчан

Санврачи рекомендуют носить маски в общественных местах. Фото: Галина Соловьева

149 новых случаев заражения коронавирусом выявили на Среднем Урале. Число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии — 563 289.

Выздоровели за все время 549 157 свердловчан, в том числе 418 — за последние сутки. Госпитализировано еще 24 человека. С начала пандемии скончались 10 904 пациента с подтвержденным диагнозом (+2 за последние сутки).

В России за последние 24 часа диагноз COVID-19 подтвердили у 5 810 человек. За все время зарегистрировано 21 792 982 случая, сообщает федеральный оперштаб.