Свердловские медучреждения получат более 210 млн рублей на борьбу с болезнями сердца и сосудов

Программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" реализуется с 2019 года. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В 2023 году медучреждения Свердловской области получат более 210 млн рублей на реализацию региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". На эти деньги для семи первичных сосудистых отделений Среднего Урала и регионального сосудистого центра закупят оборудование.

Программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" реализуется с 2019 года. За это время было создано и оснащено 25 первичных сосудистых отделений для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения и 13 первичных сосудистых отделений для пациентов с острым коронарным синдромом. Также власти сформировали 22 межрайонных центра по лечению пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

"Наше первичное сосудистое отделение открылось в 2021 году. Мы получили компьютерный томограф и массу прочего оборудования, благодаря которому пациенты с подозрением на инсульт, жители нашей и соседней территорий, обследуются без потери "золотого" времени, затем лечатся и проходят реабилитацию рядом с домом. Это, без преувеличения, для многих вопрос жизни", — рассказал главврач Артемовской ЦРБ Андрей Карташов.

Только в прошлом году власти закупили 595 единиц медоборудования для 15 первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров.

Замглавы свердловского министерства здравоохранения Екатерина Ютяева отметила, что в регионе выстроена оптимальная маршрутизация пациентов с острыми сосудистыми заболеваниями. В 10 медорганизациях работают отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения, что позволяет круглосуточно оказывать специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь.

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, благодаря мероприятиям в рамках региональной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями на Среднем Урале отмечается положительная динамика по снижению летальности от инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения.