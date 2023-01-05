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5 января 2023, 14:15

В России коронавирусом за сутки заразились 3 274 человека

Женщины в масках

На Среднем Урале за день выздоровели 99 пациентов. Фото: Галина Соловьева

За прошедшие 24 часа коронавирусную инфекцию подтвердили у 3 274 россиян, из которых 86 человек — жители Свердловской области. С начала пандемии в России зарегистрировано 21 817 113 случаев заболевания, из которых 21 232 717 закончились выздоровлением.

В Москве ковид выявили еще у 1 073 человек, в Санкт-Петербурге — у 330, а в Московской области — у 92.

По всей стране за сутки выздоровели 4 719 человек, доставлен в больницу 721 пациент, 47 россиян скончались.

На Среднем Урале за день выздоровели 99 пациентов, 9 человек госпитализировали. Зарегистрирован 1 летальный исход. Напомним, что днем ранее в Свердловской области COVID-19 подтвердили у 87 человек.

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