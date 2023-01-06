Онкологическая помощь стала доступнее для свердловчан

Тысячам пациентов оказали помощь своевременно, выполнив необходимые диагностические и лечебные манипуляции. Фото: Полина Зиновьева

В минувшем году в Свердловском областном онкологическом диспансере усовершенствовали процесс оказания профильной медпомощи. С января по декабрь было проведено свыше 26 тысяч госпитализаций, что на 8 тысяч больше, чем в 2021 году.

По данным департамента имнформполитики Свердловской области, наибольший прирост числа госпитализаций зафиксирован в хирургических отделениях стационара. Это связано с изменением графика работы. Так, с марта в главном корпусе онкодиспансера в Екатеринбурге операции стали проводить в две смены — ежедневно около 60 вмешательств.

Кардинально перестроили маршрутизацию пациентов, которые нуждаются в малотравматичных лечебных и диагностических манипуляциях. За несколько месяцев была организована целая сеть дневных стационаров. В них проводят обследования, позволяющие ожидать результатов дома.

Положительные изменения также произошли в филиалах Свердловского онкодиспансера в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. В том числе там тоже стали чаще оперировать малотравматично. В планах — запуск в эксплуатацию нового аппарата для проведения МРТ и трех новых линейных ускорителей в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

Добавим, онкологическая помощь в Свердловской области совершенствуется в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Для профилактики и предупреждения развития заболеваний в регионе проводятся медосмотры и скрининг. Контролируется качество оказания медицинской помощи.