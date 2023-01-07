Роспотребнадзор: в стране не зафиксирован новый субвариант COVID-19 — "кракен"

Доминирующим в России остается омикрон-штамм. Фото: Павел Ворожцов

На территории Российской Федерации не зафиксирована разновидность омикрон-штамма коронавируса, получившая название "кракен". Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным Всемирной организации здравоохранения, нет признаков того, что новый подвариант COVID-19 переносится тяжелее, отметили в федеральной службе. Однако он более заразный.

Также в ведомстве подчеркнули, что ситуация по распространению коронавирусной инфекции и циркуляции новых вариантов "омикрона" в стране остается стабильной и находится на контроле Роспотребнадзора.

"Кракен" уже выявили в 25 странах. Мутации позволяют новому субварианту COVID-19 прикрепляться к клетке и легко копироваться, из-за чего он считается наиболее заразным из всех известных вариантов коронавируса, пишут РИА Новости.

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