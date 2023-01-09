На Среднем Урале снизилась заболеваемость ОРВИ

В Свердловской области доминирует вирус свиного гриппа (H1N1). Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области на 40,3 % за праздничную неделю снизилась заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). По-прежнему большую часть заболевших — 38 % — составляют дети, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

По данным эпидемиологов, в регионе доминирует вирус гриппа А (H1N1), также зафиксированы случаи заболевания вирусом гриппа В, рино- и коронавирусами.

Уровень заболеваемости ОРВИ превышен в 1,5 раза по сравнению со среднеобластным показателем в Березовском, Первоуральске, Ревде, Асбесте, Краснотурьинске и Сысерти, уточнили в службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Врачи призывают жителей соблюдать меры профилактики: носить маски и тщательно мыть руки с мылом. При появлении признаков простуды оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.

Напомним, с 19 декабря 2022 года в школах Екатеринбурга на время ввели дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Перед новым годом количество учеников, заразившихся вирусными инфекциями, снизилось на 35 %.