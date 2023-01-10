За сутки коронавирусом заразились 103 свердловчанина

За сутки в Свердловской области не зафиксировано летальных исходов от коронавируса. Фото: Галина Соловьева

Коронавирус выявили за сутки у 103 жителей Свердловской области. Летальных исходов от COVID-19 в регионе не зафиксировано, сообщают в федеральном оперативном штабе.

94 пациента госпитализированы, 189 свердловчан выздоровели.

В регионах РФ за прошедшие 24 часа зарегистрированы 3 032 новых случая COVID-19. На лечение в стационары направлены 1 067 человек, скончались 47 пациентов. Выздоровели 5 062 россиянина.