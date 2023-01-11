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11 января 2023, 13:35

Росздравнадзор предупредил о задержках доставки лекарств в аптеки

  Валерия Белякова
Аптека

На некоторые лекарства возник высокий спрос. Фото: Алексей Кунилов

Временные задержки доставки лекарственных препаратов в российские аптеки в Росздравнадзоре объясняют логистическими проблемами и высоким спросом на отдельные виды фармацевтических товаров.

При этом дистрибьюторы уже занимаются решением вопроса и меняют пути доставки лекарственных средств, сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

В ведомстве предупреждают о возможных мошенниках, которые предлагают доставить отсутствующий в аптеках препарат. Злоумышленники могут просить внести предоплату в размере 50 или 100% за лекарственное средство. При этом гарантии за приобретенный товар покупателям не предоставляются. В ведомстве уточнили, что приобретенные лекарства у перекупщиков могут быть подделкой.

"Прибегая к подобным услугам граждане рискуют, в лучшем случае — финансовыми средствами, а в худшем — своим здоровьем", — резюмировали в Росздравнадзоре.

Напомним, ранее в Новоуральске начали выпускать новый препарат, помогающий лечить бесплодие.

Областная газета Свердловской области

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