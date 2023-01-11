В Свердловской области отмечается рост суточной заболеваемости COVID-19

Санврачи рекомендуют носить маски в общественных местах. Фото: Галина Соловьева

165 новых случаев заражения коронавирусом выявили на Среднем Урале. Число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии — 564 533.

Выздоровели за все время 550 785 свердловчан, в том числе 338 — за последние сутки. Госпитализировано еще 34 человека. С начала пандемии скончались 10 908 пациентов с подтвержденным диагнозом.

Напомним, в первый рабочий день 2023 года в регионе сообщалось о 80 заболевших за сутки, 10 января — 103. Отмечается рост случаев заболевания.

В России за последние 24 часа диагноз COVID‑19 подтвердили у 4 201 человека. За все время зарегистрировано 21 836 969 случаев, сообщает федеральный оперштаб.