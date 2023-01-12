Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
12 января 2023, 13:19

На Среднем Урале выявлено почти 200 новых случаев заболевания COVID-19

Люди в масках

В Свердловской области за минувшие 24 часа выздоровели 213 пациентов. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки в России зарегистрированы 4 675 новых пациентов с коронавирусом, 198 из которых приходится на Свердловскую область. При этом в целом по стране выздоровел 4 541 человек.

В Москве подтверждено еще 1 539 новых случаев заболевания, в Санкт-Петербурге — 396, а в Московской области — 232.

За день в больницы доставили 882 россиянина, 48 человек скончались. С начала пандемии в России зарегистрировали 21 841 644 случая заражения коронавирусом, из которых 21 263 274 завершились выздоровлением.

В Свердловской области за минувшие 24 часа выздоровели 213 пациентов, 53 человека доставили в больницу. Также зафиксирован один летальный случай. Напомним, что днем ранее на Среднем Урале было подтверждено 165 новых случаев ковида.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.01.2023, 14:09 / Общество
Уралвагонзавод завершил контракт на поставку танков Т-90М "Прорыв"
12.01.2023, 13:30 / Общество
В Екатеринбурге закрыли главный ледовый городок
12.01.2023, 13:19 / Общество
На Среднем Урале выявлено почти 200 новых случаев заболевания COVID-19
12.01.2023, 13:09 / Общество
Подписано соглашение о подготовке кадров для Уралтрансмаша
12.01.2023, 12:56 / Общество
В России подтвержден первый случай заражения субвариантом омикрон-штамма "кракен"