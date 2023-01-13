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Общество / Здравоохранение и здоровье
13 января 2023, 09:25

В России приступили к разработке вакцины от "кракена"

лаборатория

Первый случай заражения "кракеном" выявлен в Пензенской области. Фото: Павел Ворожцов

Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи занялись разработка вакцины от новых штаммов COVID-19, в том числе от "кракена". Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

"Да, начали собирать новую вакцину. <...> Она будет против вариантов с буквой Х — XBB и XBВ.1.5 ("кракен"). Не знаю, как быстро вариант XBВ.1.5 будет распространяться, но вакцину надо делать быстро", — заявил Гинцбург РИА Новости.

Добавим, накануне Роспотребнадзор объявил о первом выявленном в стране случае заражения новым вариантом омикрон-штамма коронавируса "кракен". Заболевший обнаружен в Пензенской области.

По данным надзорного ведомства, в России установлен широкий спектр разновидностей штамма "омикрон", но доминирующим остается ВА.5 — "дельта". Он регистрировался у большинства зараженных во второй половине 2021 года, а также в единичных случаях осенью 2022 года. В последние месяцы другие штаммы зафиксированы не были.

"Лаборатории Роспотребнадзора и других ведомств продолжают постоянный мониторинг циркуляции вариантов коронавируса в РФ и ряде сопредельных государств, с загрузкой геномных данных в национальную базу данных VGARus, где уже размещено 226 тысяч последовательностей геномов", — отмечалось в сообщении.

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