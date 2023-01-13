За сутки на Среднем Урале выявили 248 случаев коронавируса

В регионе отмечается рост суточной заболеваемости COVID-19. Фото: Галина Соловьева

248 новых случаев заражения коронавирусом выявили на Среднем Урале. Число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии — 564 979.

Выздоровели за все время 551 212 свердловчан, в том числе 214 — за последние сутки. Госпитализирован еще 31 человек. С начала пандемии скончались 10 910 пациентов с подтвержденным диагнозом (+1 за сутки).

В России за последние 24 часа диагноз COVID‑19 подтвердили у 5 078 человек. За все время зарегистрировано 21 846 722 случая, сообщает федеральный оперштаб.

Добавим, накануне Роспотребнадзор объявил о первом выявленном в стране случае заражения новым вариантом омикрон-штамма коронавируса "кракен". Заболевший обнаружен в Пензенской области. Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи уже занялись разработкой новой вакцины.