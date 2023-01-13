В Серове открыли первую в регионе межмуниципальную консультативно-диагностическую поликлинику

Подобные учреждения планируют открыть еще в четырех управленческих округах — Восточном, Западном, Южном и Горнозаводском. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков открыл 13 января первую в регионе государственную окружную консультативно-диагностическую поликлинику. Она будет работать на базе Серовской городской больницы.

Поликлиника открыта в рамках региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями в Свердловской области на 2019–2024 годы". Подобные учреждения планируют открыть еще в четырех управленческих округах — Восточном, Западном, Южном и Горнозаводском.

"В нашем регионе реализуется и намечено много серьезных проектов, связанных с медициной. Один из них сегодня подошел к завершению — онкологическую помощь пациенты Серова и близлежащих территорий будут получать теперь здесь, по месту жительства. <...> Главное для нас — чтобы жители почувствовали повышение доступности медицинской помощи, чтобы это сказалось на продолжительности и качестве жизни", — отметил Павел Креков.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Поликлиника будет работать в 2 смены 6 дней в неделю. Ежедневно ее смогут посещать до 540 человек. Благодаря открытию нового медучреждения для жителей Серовского, Гаринского, Сосьвинского, Новолялинского и Верхотурского городских округов повысится процент ранней диагностики онкопатологий, скорость и качество обследований. Посещение поликлиники и консультации станут максимально удобными, отметили в департаменте информполитики Свердловской области.

Для организации поликлиники на базе больницы было отремонтировано 1,5 тыс. квадратных метров здания, а общая стоимость работ превышает 27 млн рублей. Еще более 65 млн рублей было направлено на закупку высокотехнологичного диагностического оборудования, оргтехники и медицинской мебели. В учреждении также предусмотрена возможность проживания для жителей отдаленных территорий.

"Наша работа — провести дообследование по результатам диспансеризации либо по направлению от врача, заподозрившего у пациента онкозаболевание. Все сделаем на месте в день обращения. В этом же здании будут дневной и круглосуточный стационары для получающих химиотерапию. Тактику лечения разрабатывает консилиум в Екатеринбурге, а проходить процедуры пациенту, конечно, удобнее по месту жительства", — заявил заведующий онкоотделением Серовской городской больницы Габибула Алиев.