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Общество / Здравоохранение и здоровье
16 января 2023, 13:35

COVID-19 подтвердили еще у 192 жителей Свердловской области

люди в масках

В Москве зафиксировали 1 228 новых пациентов с коронавирусом. Фото: Галина Соловьева

За минувшие 24 часа в России зарегистрировали 4 289 случаев заражения коронавирусом, из которых 192 приходятся на Свердловскую область. В больницы с ковидом направили еще 363 россиян.

В Москве зафиксировали 1 228 новых пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 608, а в Московской области — 139.

По всей стране за прошедшие сутки выздоровели 3 466 человек. Также зарегистрировано 40 летальных исходов. С начала пандемии в России было выявлено 21 860 902 случая заболевания, из которых 21 278 106 завершились выздоровлением.

На Среднем Урале за последние 24 часа побороть COVID-19 смогли 159 пациентов, 4 зараженных госпитализировали, летальных исходов не зафиксировано. Напомним, днем ранее сообщалось о 225 новых случаях заболевания в Свердловской области.

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Областная газета Свердловской области

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