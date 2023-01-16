В Свердловской области внедряют новый метод борьбы с детскими онкологическими заболеваниями

Новый метод позволяет маленьким пациентам справиться с онкологией. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Врачи Центра детской онкологии и гематологии свердловской ОДКБ борются за каждого маленького пациента, применяя современные медицинские технологии. Сегодня они внедряют перспективный метод экстракорпорального фотофереза для лечения болезни "трансплантат против хозяина", сообщает департамент информационной политики региона.

Отторжение трансплантатом своего хозяина — это распространенное осложнение после пересадки гемопоэтических клеток пациенту.

"Внедряемый метод экстракорпорального фотофереза заключается в обработке специальным препаратом и ультрафиолетовым излучением небольшого количества крови пациента, которая затем вводится обратно в вену и помогает иммунной системе бороться с нежелательной реакцией на трансплантат", — рассказала заместитель главного врача по онкологии и гематологии ОДКБ Лариса Фечина.

Метод хорошо переносится и подходит для пациентов любого возраста. В Центре также проводят и другие сложнейшие операции по удалению опухолей у детей. Так, в 2022 году впервые была проведена трансплантация костного мозга ребенку с синдромом Дауна, который страдал острым лимфобластным лейкозом.

Стоит отметить, что показатель смертности среди детей и подростков в Свердловской области является одним из самых минимальных в России, и он снижается с каждым годом. Ремиссии после болезни удается добиться у 85% пациентов.

Помощь детям с онкологическими заболеваниями доступна в рамках нацпроекта "Здравоохранение", который активно реализуется в регионе.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, что детские онкологи из Екатеринбурга спасли маленькую пациентку от рака почки.