Терапия для поликлиник

Фронт работ в свердловских поликлиниках большой: от внутренней отделки помещений и замены сетей до установки новой мебели и оборудования. Фото: Алексей Кунилов

В свердловских муниципалитетах активно ремонтируют детские и взрослые поликлиники. Более трех миллиардов рублей на эти цели выделено в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщает областной минздрав. На минувшей неделе первых пациентов начали принимать обновленные модернизированные поликлиники в Асбесте и Белоярском районе, в ближайшее время после ремонта откроются медучреждения в Ревде, Верхней Туре, Ирбите, Краснотурьинске. Для территорий это знаковые события: лечебные учреждения были построены в 1970–1980 годах и ни разу капитально не ремонтировались.

Ревда

Поликлинику Ревдинской городской больницы (РГБ. – Прим. «ОГ») на улице Олега Кошевого начали ремонтировать летом прошлого года по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. На ремонт 3,5 тысячи квадратных метров площадей – это четыре этажа здания, подвалы и бомбоубежище – выделено почти 70 млн рублей. Строители заменили инженерные сети, установили новые окна, двери и лифты, выполнили отделку стен. Сейчас работы вышли на финишную прямую – в учреждение завозят мебель и оборудование. В марте поликлинику, масштабно не обновлявшуюся с 1974 года, планируется открыть для пациентов.

– Капремонт дал нам новые возможности, и жители наверняка это оценят, – рассказала «ОГ» заместитель главного врача РГБ по медицинской части Ирина Бусыгина. – Мы тщательно продумали расположение кабинетов для максимального комфорта посетителей. К примеру, ранее кабинет травматолога располагался на третьем этаже, а рентген-кабинет – на четвертом, и люди с травмами были вынуждены подниматься на снимки на старом лифте, который регулярно ломался. Было очень неудобно. Сейчас травматолог будет работать на первом этаже, где разместится комплекс лучевой диагностики, с новым рентген-аппаратом. Мы даже аптеку с первого этажа перенесли, чтобы сделать большой холл для комфортного пребывания людей.

Систему вентиляции в поликлинике Ревдинской горбольницы выведут в автономный режим для регулярного притока свежего воздуха. Фото: Юлия Бабушкина

Впервые в поликлинике смонтировали 18 автономных систем вентиляции для режимных кабинетов – хирурга, отоларинголога, травматолога, инфекциониста и других специалистов. Такая вентиляция отвечает современным требованиям к медучреждениям. Также в поликлинике установлена автоматическая система вызова пациентов в кабинеты. Кроме того, специально для обучения сотрудников больницы и студентов местного медколледжа в здании обустроен манипуляционный зал с посадочными местами и необходимым оборудованием.

– Поликлиника рассчитана на 1 150 посещений взрослого населения в день, она очень востребована. Пока мы принимаем пациентов в других помещениях больницы, и это, конечно, дискомфорт – жителям и медперсоналу очень тесно. Но все мы понимаем, что это временные неудобства. Капремонт поликлиники долгое время был нашей общей мечтой, и благодаря поддержке областного минздрава она сбывается, – отмечает Ирина Бусыгина.

Справка По данным министерства здравоохранения Свердловской области, всего с прошлого года в регионе капитально ремонтируют 70 поликлиник, в том числе в Нижнем Тагиле, Артемовском, Сысерти, Верхней Пышме и других округах. В Реже поликлинику построят с нуля за 485 млн рублей, контракт с подрядчиком уже заключен. Открыть ее планируется к лету 2025 года на улице Максима Горького, она сможет принимать до 300 пациентов в сутки. Сейчас в городе действует единственная поликлиника для взрослых, которую возвели в 60-е годы прошлого века. Старое здание не рассчитано на возросшее население и находится в 10 км от наиболее населенных районов. В Екатеринбурге к 2025 году построят две новые детские поликлиники на 700 и 500 посещений в смену. Стоимость проектов составляет почти три миллиарда рублей.

Краснотурьинск

В городе завершается капремонт детской поликлиники на улице Парковой, начатый в 2022 году. Средства – почти 40 млн рублей – выделены по той же программе модернизации первичного звена здравоохранения. Строители уже заменили кровлю, установили в помещениях новые окна, двери и сантехнику, обновили системы водоснабжения, отопления и вентиляции. Сейчас заканчиваются отделочные работы. В конце января учреждение откроется для пациентов.

– Теперь у здания новая входная группа: колясочная зона расширена, двери открываются и закрываются автоматически для удобства мамочек с детьми. Выполнена частичная перепланировка помещений, благодаря чему устроена комфортная зона для кормления детей грудью. Организован переход из приемной хирурга в перевязочную комнату. Санузел на первом этаже оборудован для инвалидов, а на втором этаже здания появился дополнительный санузел, – сообщила пресс-секретарь главы ГО Краснотурьинск Анна Загирова.

Глава Краснотурьинска Александр Устинов рассматривает рисунки в помещениях детской поликлиники, сделанные студентами городского колледжа искусств. Фото: пресс-служба администрации ГО Краснотурьинск

По информации городской газеты «Заря Урала», в обновленной поликлинике все специалисты, осуществляющие профилактические осмотры, будут располагаться более компактно – на первом этаже. В процедурном и прививочном кабинетах вводится поточный принцип, чтобы входящие и выходящие пациенты пользовались разными дверями и не пересекались друг с другом. Для сотрудников каждого педиатрического участка предусмотрены отдельные кабинеты.

«Новая планировка более удобна и с точки зрения работы сотрудников, и с точки зрения сохранности здоровья пациентов. Чем меньше перемещений по этажам и коридорам будут делать посетители, тем ниже риск заражения респираторными инфекциями», – цитирует газета заведующую поликлиникой Татьяну Никонову.

Аптека и мультфильмы В поселке Белоярском на минувшей неделе завершился капремонт районной поликлиники, которая обслуживает 40 тысяч жителей. Работы шли пять месяцев: строители заменили сети, обновили интерьеры здания. Оптимизация рабочего пространства позволила открыть в поликлинике киоск государственной аптечной сети «Фармация», который будет обеспечивать пациентов льготными лекарствами. В Асбесте капитально отремонтирована детская поликлиника – единственная в городе. Ее посещают 15 тысяч детей. Здание было введено в эксплуатацию в 1980 году. К капремонту приступили четыре года назад: сначала обновили первый этаж, организовав работу по принципам «бережливого производства», затем продолжили ремонт второго и третьего этажей, а летом прошлого года начали ремонтировать четвертый этаж и пристрой, где будет развернут блок спортивной медицины. Общая стоимость работ составила почти 45 млн рублей. В обновленной поликлинике изменилось расположение кабинетов, многие из них расширились. Стены поликлиники украсили мультяшные персонажи, их нарисовал асбестовский художник Алексей Оленин.

Верхняя Тура

Здесь поликлиники обновляют в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Отремонтирована взрослая поликлиника, к которой прикреплены 6,6 тысячи пациентов. Стоимость работ составила 10,4 млн рублей. Она открылась в 2021 году и получила статус бережливой.

Сейчас капитально ремонтируют детскую поликлинику, которую посещают 2,6 тысячи детей. Стоимость работ – 6,3 млн рублей. Ее открытие намечено на февраль, и она также будет бережливой.

– Делается все возможное, чтобы медицинская помощь детям была доступной и качественной. В поликлинике появится открытая регистратура для управления потоками пациентов, зона комфортного ожидания врачей и система навигации по учреждению. Для женщин с маленькими детьми откроются игровая комната и комната для кормления, будет работать кабинет неотложной помощи. Прием специалистами пойдет по предварительной записи – через колл-центр, по Интернету или с помощью инфомата – стационарного компьютерного терминала, который установят в учреждении, – рассказала «ОГ» главврач центральной городской больницы Ольга Кузнецова.

В Верхней Туре проживает девять тысяч человек. Ремонт обеих поликлиник – заметное событие для небольшого муниципалитета.

– Масштабного обновления этих медучреждений не было с 1983 года. Через взрослую поликлинику ежедневно проходят до 260 пациентов, а через детскую – до 70. И люди видят результат реализации этих проектов. Спасибо министру здравоохранения региона Андрею Карлову и его команде за поддержку нашей инициативы модернизировать поликлиники, это действительно очень важно для округа, – говорит Ольга Кузнецова.

Ирбит

В Ирбите завершается капремонт взрослой поликлиники на улице Кирова. К ней прикреплены 65,3 тысячи пациентов – это не только горожане, но и жители Ирбитского района. В сутки через учреждение проходят 700 человек. Стоимость ремонтных работ – более 40 млн рублей, они выделены областным минздравом по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

– Выполнены перепланировка помещений первого этажа здания, замена коммуникаций, отделочные работы. Установлены новые оконные блоки, двери. В поликлинике будет больше открытых пространств, появятся комфортные зоны ожидания приема и навигация в соответствии с брендбуком «Службы здоровья», которая поможет пациентам в поиске нужного специалиста. Мы введем электронное расписание и цифровой документооборот, и благодаря этому исключим проблемные ситуации с очередностью пациентов. Основной акцент сделан на маршрутизации посетителей и эффективной логистике, – сказал главный врач Ирбитской центральной городской больницы Дмитрий Подушкин.

Параллельно в городе завершается ремонт помещений бывшей женской консультации на улице Елизарьевых. Туда из детской поликлиники на улице Советской переедут отделение медицинской профилактики, а также узкие специалисты. Помещения простаивали несколько лет. В прошлом году руководство больницы приняло решение отдать их под детскую поликлинику, которая обслуживает почти 16 тысяч детей из города и района.

Маленьким пациентам и родителям будут созданы максимально комфортные условия пребывания, отмечает специалист по связям с общественностью Ирбитской ЦГБ Екатерина Клепикова. В помещениях заменили коммуникации, окна и двери, восстановили крыльцо и входную группу. Создана открытая регистратура, будет работать инфомат для получения талонов. Построена колясочная площадка с навесом и турникетом на 15 колясок. Открыть обе поликлиники для пациентов планируется уже в феврале.

Первая в регионе 13 января в Серове заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков открыл на базе городской больницы окружную консультативно-диагностическую поликлинику. Проект реализован в рамках региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями в Свердловской области на 2019–2024 годы». Новое подразделение будет работать шесть дней в неделю, в две смены. Оно рассчитано на 540 посещений в день и будет обслуживать не только Серов, но близлежащие муниципалитеты – Сосьву, Гари, Верхотурье, Новую Лялю. Поликлиника базируется в здании на улице Нахабина, на ее создание затрачено более 90 млн рублей. Здесь будут оказывать онкологическую помощь пациентам, в том числе выявлять онкопатологии на ранних стадиях. Раньше жителям Северного управленческого округа приходилось для этого ездить в Екатеринбург. В ближайшее время подобные поликлиники планируется открыть в Южном, Западном, Восточном и Горнозаводском округах.