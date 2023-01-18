За сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили еще у 181 человека

Коронавирус подтвердили еще у 181 человека. Фото: Павел Ворожцов

За последние сутки в России выявлено 5 478 случаев заражения коронавирусом.

Госпитализировано 893 россиянина, выздоровели 5 028 пациентов.

На 18 января в Свердловской области зафиксировано 239 202 подтвержденных случая заражения COVID‑19. За сутки в регионе коронавирус подтвердили еще у 181 человека. Полное излечение от заболевания на сегодня в области зафиксировано у 195 078 человек.

Днем ранее сообщалось о 194 случаях заболеваемости за сутки, справился с болезнью 201 человек.