В Ирбитской больнице появилось новое оборудование для работы хирургов

В больнице Ирбита запустили инновационную ангиографическую систему. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В центральной городской больнице Ирбита запустили инновационную ангиографическую систему экспертного класса.

Ангиограф появился в многопрофильной больнице Ирбита в рамках проекта "Здравоохранение", сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Новое оборудование позволит хирургам проводить малотравматичные процедуры при лечении пациентов с тяжелейшим поражением сердца и сосудов, а также высокоточные исследования всех органов. Врачи отмечают, что система проста в управлении, при работе оборудования снижена лучевая нагрузка.

"Запуск инновационной ангиографической системы с возможностью выполнения эндоваскулярных диагностических и лечебных вмешательств на коронарных, внутримозговых, брахиоцефальных артериях поможет в решении сложных задач. Благодаря сенсорному модулю управления мы сможем выбирать и увеличивать изображения, не отходя от операционного стола", — рассказал врач сердечно-сосудистый хирург Ирбитской ЦГБ Илья Габов.

Оборудование стоимостью 70 миллионов рублей повысит доступность высокотехнологичной медицинской помощи для жителей Ирбита, Ирбитского района, Тавды, Туринска, Талицы, Байкалово, Туринской Слободы, Тугулыма. Также возможно проведение исследований пациентам из Артемовского, Алапаевска, Режа и близлежащих территорий.

Ангиографический комплекс разместили в обновленной операционной медучреждения.

"Установка операционной системы выполнена, оборудование настроено, начинаем работу в тестовом режиме", — сообщил главный врач Ирбитской ЦГБ Дмитрий Подушкин.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, какое новое реабилитационное оборудование по федеральной программе получают уральские клиники.