Свердловским детям помогают избавиться от лишнего веса с помощью специальной программы

Чаще всего лишний вес встречается у детей от 10 до 14 лет. Фото: Павел Ворожцов

Лишний вес чаще всего встречается у детей в возрасте от 10 до 14 лет, об этом на брифинге рассказала главный внештатный специалист по медицинской помощи детям в образовательных организациях в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук Елена Ануфриева.

"Если посмотреть по статистике, в Екатеринбурге и в целом по России количество таких детей увеличивается. Если посмотреть детей в возрастной группе от 0 до 18 лет, то лишний вес у детей 10–14 лет и подростков", — сказала Елена Ануфриева.

Он добавила, что на Среднем Урале для борьбы с лишним весом у детей и подростков разработана специальная программа. Это первый в России долгосрочный проект по профилактике ожирения у школьников. Специалисты работают с семьями, где есть дети с лишним весом, помогают им приобщиться к правильному питанию, выработать здоровое пищевое поведение и изменить нарушенный энергетический баланс.

"Избыточный вес переходит в ожирение, он вызывает такие заболевания, как сахарный диабет, появляется риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. <... > Мы работаем на протяжении 12 месяцев: это время нужно, чтобы научить родителей и детей комплексно управлять весом ребенка. У нас уже 50 семей находятся на завершении первого этапа программы. Мы видим положительные результаты", — отметила специалист.

Ожидается, что в программе участие примут несколько сотен семей. Реализация проекта рассчитана до середины 2024 года.

Напомним, ранее столовая екатеринбургской школы №25 была признана одной из лучших в России. В образовательном учреждении разработали собственную систему организации питания.