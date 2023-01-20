Уральские врачи начали выявлять бактериальные инфекции методом ПЦР с использованием российских реагентов

При применении ПЦР-диагностики врачи уже за 4 часа смогут дать ответ, какие микроорганизмы вызвали сепсис и какие антибиотики не сработают. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Специалисты Свердловской областной клинической больницы (СОКБ) № 1 применяют метод ПЦР-диагностики с использованием реагентов российского производства.

Использование подобного метода позволяет сократить время на исследования до нескольких часов и уменьшить затраты на реагенты, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Как рассказала врач иммунологического отдела отделения лабораторной диагностики СОКБ № 1, к. м. н. Елена Партылова, для пациента, находящегося в реанимации, время является одним из главных факторов. Если его состояние резко ухудшается, быстро принять решение о тактике лечения позволит новый метод ПЦР-диагностики.

Раньше "золотым стандартом" считался микробиологический метод, основанный на посеве биоматериалов в искусственной среде. Он позволяет проанализировать размножившиеся микроорганизмы, но это занимает минимум 48 часов. При применении ПЦР-диагностики врачи уже за 4 часа смогут дать ответ, какие микроорганизмы вызвали сепсис и какие антибиотики не сработают.

"Количество применяемых антибиотиков настолько велико, что у микробов сформировался уже не один, а несколько механизмов резистентности. Мы вынуждены выявлять данные механизмы и с учетом этого назначать антибактериальную терапию. Новая диагностическая методика помогает решить проблему и ускорить принятие решения о выборе антимикробного препарата или их комбинации", — пояснила врач реанимационно-анестезиологического отделения СОКБ № 1, д. м. н. Ольга Малкова.

В пользу нового метода говорит и проведенный анализ потерь, который учитывается при создании "бережливых поликлиник" в рамках нацпроекта "Здравоохранение". "Исходя из анализа потерь микробиологической лаборатории, мы увидели, что есть направление, где можем добиться результата с помощью менее затратной, но при этом более эффективной технологии", — сообщил заведующий отделением лабораторной диагностики СОКБ № 1 Петр Бочкарев. Пока с такими реагентами отечественного производства в Свердловской области работают только в иммунологической лаборатории СОКБ № 1.

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