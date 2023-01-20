Коронавирус за сутки подтвердили у 6 078 россиян

В Москве подтвердили 2 038 новых случаев заражения. Фото: Галина Соловьева

В России за минувшие 24 часа зарегистрировано 6 078 случаев заражения коронавирусом, из которых 185 приходятся на Свердловскую область. По всей стране госпитализировали еще 837 человек.

В Москве подтвердили 2 038 новых случаев ковида, в Санкт-Петербурге — 712, а в Московской области — 232.

За день выздоровели 4 698 россиян, 41 пациент с COVID-19 скончался. Всего с начала пандемии в стране было зарегистрировано 21 882 414 случаев заболевания, из них 21 297 919 закончились выздоровлением.

На Среднем Урале за сутки выписаны 142 пациента, 43 человека госпитализировано, летальных случаев не зарегистрировано. Напомним, днем ранее COVID-19 в Свердловской области подтвердили у 183 человек.