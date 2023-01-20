Кадры и технологии решают всё

Кроме специальных знаний, современному врачу нужно быть подкованным в цифровых технологиях и уметь выстраивать диалог с пациентом. Именно таких специалистов готовят в российских медицинских вузах в рамках программы «Приоритет 2030». Фото: Дарья Белоусова

За пять лет количество студентов Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) увеличилось в полтора раза, до 8 680. Прирост обеспечивается в том числе за счет увеличения количества бюджетных мест, которые субсидируют региональные власти. Только по целевому губернаторскому набору возможность бесплатно учиться на самых востребованных специальностях ежегодно получают 200 ребят со всей области, рассказала на встрече с журналистами ректор УГМУ Ольга КОВТУН. Еще одно направление сотрудничества вуза и региона – реализация прорывных разработок с промышленными предприятиями области для медицинских нужд в рамках государственной программы поддержки университетов «Приоритет 2030». Евгений КУЙВАШЕВ уже пообещал их поддержать.

Вся область и полсотни стран

В прошлом году количество студентов УГМУ достигло исторического максимума – 8 680 человек. Еще пять лет назад, для сравнения, в вузе обучались 5 500 человек. Причины – рост числа студентов из-за рубежа (сегодня в вузе их 916 из 42 стран) и увеличение количества бюджетных мест, в том числе – целевых.

По целевым квотам за счет федеральных и областных средств в вузе обучаются более 2,6 тысячи студентов. По словам Ольги Ковтун, хорошим подспорьем стал целевой губернаторский набор, в рамках которого ежегодно 200 ребят со всей области получают возможность бесплатно учиться на таких специальностях, как «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело». Область оплачивает им обучение, а после получения диплома молодые специалисты пополняют кадровый состав медучреждений, которые дали им путевку в профессию.

– Университет выполняет основной заказ по подготовке кадров для здравоохранения, и отрадно видеть, что в муниципалитетах стремятся создавать комфортные условия для специалистов – предоставляют жилье, выплачивают дополнительные стипендии во время обучения (это делают, например, в Ревде и в Серове), помогают с детскими садами и школами, – рассказала Ольга Ковтун. – Значительно поменялся и облик медучреждений – они отремонтированы, оснащены современным оборудованием.

Тандем с заводами

В 2021 году Уральский государственный медицинский университет стал участником государственной программы поддержки университетов «Приоритет-2030». Согласно ей, к 2030 году вуз должен стать одним из центров научно-технологического и социально-экономического развития региона.

Благодаря программе в УГМУ появилось больше возможностей для развития и реализации прорывных научных исследований и разработок с образовательными, научными организациями и промышленными партнерами региона. Евгений Куйвашев уже пообещал поддержать уральские разработки.

Совместно со свердловскими инженерами ученые УГМУ работают над отечественными биосенсорами, которые помогают юным пациентам с сахарным диабетом первого типа отслеживать уровень сахара в крови и дистанционно получать консультации от лечащего врача.

– Биосенсор разработал наш профессор, детский эндокринолог Алексей Кияев. Это прорыв, поскольку ребенку больше не нужно 5–10 раз в день колоть палец, чтобы проверить уровень сахара, вся информация автоматически передается через облачные технологии на монитор специалиста, – отмечает Ольга Ковтун. – Кроме того, это позволит не зависеть от поставок зарубежных биосенсоров.

Совместно с Уральским оптико-механическим заводом и Уральским приборостроительным заводом УГМУ работает над новой линейкой отечественных аппаратов ИВЛ для оказания помощи тяжелобольным в домашних и стационарных условиях (для детей и взрослых).

Есть чем похвастать в работе над новыми материалами. Например, в сотрудничестве с коллегами из других университетов ученые УГМУ изучают новый сплав – никелид титана с добавлением серебра, который может быть использован при создании костных имплантов для детей.

– Мы создали консорциум с Томским госуниверситетом, в который вошли Тюменский и Сибирский медуниверситеты. Сейчас мы проводим на животных экспериментальные работы. Если этот сплав окажется уникальным, то будет уже применяться на пациентах, – рассказала Ольга Ковтун.

Работу со сплавами для имплантов проводят в лаборатории экспериментальной хирургии под руководством детского травматолога, доцента кафедры детской хирургии УГМУ Ивана Гордиенко. Он пояснил, что в своей практике столкнулся с проблемой большого объема повторных оперативных вмешательств для удаления металлофиксаторов, что чревато дополнительными рисками.

– Наша лаборатория направлена на создание новых медицинских сплавов для лечения переломов костей в детском возрасте без повторного удаления имплантов и для улучшения результатов лечения при замещении костных дефектов, – отметил Иван Гордиенко.