В России зарегистрировано более 6 тысяч случаев заражения коронавирусом

С начала пандемии в России зарегистрировали 21 888 428 случаев заболевания COVID-19. Фото: Алексей Кунилов

В России подтверждено еще 6 014 случаев заболевания ковидом, из которых 182 приходятся на Свердловскую область. Госпитализировано по всей стране за последние сутки 834 человека.

В Москве коронавирус подтвердили у 1 921 пациента, в Санкт-Петербурге — у 730, а в Московской области — у 211.

С начала пандемии в России зарегистрировали 21 888 428 случаев заболевания COVID-19, из которых 21 302 505 завершились выздоровлением. За последние 24 часа победить инфекцию смогли 4 586 россиян, скончались 43 человека.

На Среднем Урале выздоровели за день 116 пациентов, госпитализированы 25 человек. Кроме того, подтверждено 2 летальных исхода. Сутками ранее в Свердловской области зарегистрировали 185 новых пациентов.