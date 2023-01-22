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22 января 2023, 13:11

Коронавирус подтвержден у 174 жителей Свердловской области

Прием у врача

COVID-19 выявили у 5 729 россиян. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале за сутки зафиксированы 174 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, летальных исходов нет, сообщает данные статистики федеральный оперативный штаб.

На лечение в стационары свердловских больниц направлены 3 пациента. Выздоровели 119 свердловчан.

В регионах России всего за прошедшие 24 часа зарегистрировано 5 729 заболевших COVID-19. Госпитализированы 427 человек. Скончался 41 пациент. Выздоровел 4 021 гражданин.

Ранее коронавирус был подтвержден у 6 014 россиян.

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Областная газета Свердловской области

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