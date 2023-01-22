Медики рекомендуют свердловчанам соблюдать меры профилактики из-за роста заболеваемости ОРВИ

При повышении температуры врачи рекомендуют обращаться в поликлинику. Фото: Павел Ворожцов

С 9 по 15 января в Свердловской области было зарегистрировано около 35 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Показатель заболеваемости оказался выше на 30 %, чем в период новогодних каникул. Медики просят жителей соблюдать меры профилактики, чтобы не заразиться вирусами.

"Мы рекомендуем носить маски в общественных местах, в том числе в общественном транспорте, отказаться от посещения массовых мероприятий. Если заболел кто-то в семье, снизить число контактов с ним, как можно чаще проветривать помещение, регулярно проводить уборку с использованием дезинфицирующих средств, обеспечить заболевшему и его близким хорошее питание, полноценный сон. И самое главное — как можно больше гулять на свежем воздухе", — отмечает главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Свердловской области Александр Харитонов.

При первых признаках ОРВИ людям рекомендуют оставаться дома. При высокой температуре заболевшим необходимо вызвать врача на дом, он даст рекомендации по лечению и выпишет больничный лист, сообщает департамент информполитики региона.

По мнению Александра Харитонова, соблюдение мер профилактики помогает бороться с распространением вирусов. В частности, заболеваемость ОРВИ в начале января была снижена, так как во второй половине декабря 2022 года школьники региона были переведены на дистанционное обучение. После этого были новогодние каникулы – ситуация способствовала уменьшению числа заболевших сезонными вирусными инфекциями.

Напомним, за первую рабочую неделю января 2023 года заболеваемость ОРВИ в Свердловской области выросла на 30,7 %, большую часть заболевших составили дети.