На Среднем Урале COVID-19 подтвержден у 171 жителя

На Среднем Урале коронавирус выявили у 171 жителя. Фото: Павел Ворожцов

171 случай заражения коронавирусом подтвержден за сутки в Свердловской области. Летальных исходов не зарегистрировано, сообщает данные федеральный оперативный штаб.

6 пациентов в Свердловской области госпитализированы, 70 человек выздоровели.

В регионах РФ за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 4 719 человек. 41 пациент скончался. На лечение в стационары направлены 362 человека. Выздоровели 3 640 пациентов.

Ранее коронавирус был выявлен у 174 жителей Среднего Урала.