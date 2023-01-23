На Среднем Урале COVID-19 подтвержден у 171 жителя

171 случай заражения коронавирусом подтвержден за сутки в Свердловской области. Летальных исходов не зарегистрировано, сообщает данные федеральный оперативный штаб.
6 пациентов в Свердловской области госпитализированы, 70 человек выздоровели.
В регионах РФ за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 4 719 человек. 41 пациент скончался. На лечение в стационары направлены 362 человека. Выздоровели 3 640 пациентов.
Ранее коронавирус был выявлен у 174 жителей Среднего Урала.
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