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Общество / Здравоохранение и здоровье
23 января 2023, 16:19

На Среднем Урале COVID-19 подтвержден у 171 жителя

Измерение сатурации

На Среднем Урале коронавирус выявили у 171 жителя. Фото: Павел Ворожцов

171 случай заражения коронавирусом подтвержден за сутки в Свердловской области. Летальных исходов не зарегистрировано, сообщает данные федеральный оперативный штаб. 

6 пациентов в Свердловской области госпитализированы, 70 человек выздоровели. 

В регионах РФ за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 4 719 человек. 41 пациент скончался. На лечение в стационары направлены 362 человека. Выздоровели 3 640 пациентов. 

Ранее коронавирус был выявлен у 174 жителей Среднего Урала. 

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Областная газета Свердловской области

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