Вейпам дают прикурить

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Профильные комитеты Госдумы РФ изучают возможность запрета электронных систем доставки никотина. Такое поручение дал председатель Госдумы Вячеслав ВОЛОДИН. По его словам, мода на вейпы среди подростков растет, нанося вред их здоровью. Идею поддерживают медики и Роспотребнадзор. Ситуацию осложняет то, что большая часть этого рынка находится в серой зоне. При этом вейпы – путь к более сильным веществам, меняющим психическое состояние, говорят специалисты.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение профильным комитетам изучить ситуацию с электронными системами доставки никотина и внести предложения о возможности введения их запрета. Он заявил, что речь идет о детях школьного возраста, которые все больше и больше подвержены употреблению вейпов.

«Если вы будете разговаривать с учителями, они вам обязательно скажут, что у них в письменном столе находятся отобранные у учеников вейпы. Совершенно очевидно: не работают те нормы, которые мы ранее принимали, предоставив право регионам регулировать эти вопросы», – эти слова, сказанные Вячеславом Володиным на пленарном заседании, опубликованы на сайте Госдумы.

Данную проблему на пленарном заседании подняли представители фракций «Единая Россия» и ЛДПР. Последние, кстати, еще год назад подали в Госдуму законопроект о полном запрете вейпов в стране. В обоснование предлагаемых жестких мер авторы указывали, что в 2020 году продажи электронных систем доставки никотина с учетом систем нагревания табака составили почти 47 млрд рублей, а к 2023 году оборот данных средств может увеличиться более чем в 5 раз. «Особенно популярны вейпы среди молодежи, – подчеркивалось в пояснительной записке. – В городах открываются вейп-кафе, проходят вейп-фестивали, чемпионаты, курильщики объединяются в группы и сообщества в социальных сетях. Молодежь привлекает не только яркая упаковка и приятный запах пузырьков для заправки, но и модный дизайн электронных гаджетов».

В 2022 году документ прошел предварительное рассмотрение, но на этом дело застопорилось. В профильных комитетах пришли к выводу, что запрет оптовой и розничной торговли никотинсодержащей продукцией уже введен. Однако он разрешал торговлю вейпами в специализированных точках, и этим пользовались и пользуются предприимчивые люди: они скупают электронные сигареты и распространяют их в вузах, техникумах, школах.

Между тем о вреде вейпов для здоровья, особенно подрастающего поколения, говорят медики. А засилье контрафакта на этом рынке приводит к трагедиям. В январе прошлого года, накурившись вейпа, в Алтайском крае умер 12-летний подросток и тяжело пострадали две совершеннолетние девушки («ОГ» писала об этом в материале, опубликованном в №7 от 18.01.2022 г.), а в июле в подмосковных Химках электронная сигарета взорвалась в руках у 13-летнего школьника, осколки повредили кисть, порезали губы и нос.

– Вейпы нужно запретить, потому что они не укладываются в здравый контур ни по одной из позиций, – поделился «ОГ» мнением главный внештатный нарколог Свердловской области Олег Забродин. – Первое, это по сути дела – курение. С точки зрения наркологии использование вейпа – это путь к другим более сильным веществам, которые меняют психическое состояние. Особенно опасно это для подростков, среди которых увлечение вейпами носит массовый характер.

Олег Забродин обратил внимание и на опасность вейпов с точки зрения гигиены. Чаще всего школяры устраивают групповое «парение», пользуются одним прибором, не меняя даже мундштуки.

Поддерживает его позицию и главный внештатный пульмонолог Свердловской области Игорь Лещенко.

– Вейпы вызывают токсическое поражение альвеолярной части легкого, что ведет к развитию тяжелой дыхательной недостаточности, – рассказал он «ОГ». – Уже проведены международные исследования, которые показали: курение вейпов более вредно, чем курение сигарет. Вейпы должны быть запрещены так же, как табакокурение, наравне с ним, по крайней мере. Одновременно необходимо внедрять интенсивные образовательные программы особенно среди учащихся средних школ и вузов.

Несмотря на мнение медиков и программы профилактики в учебных заведениях, мода на вейпы среди молодежи растет год от года.

– Дети курят или, как они говорят, «парят», на переменках, чаще в туалетах, – рассказала «ОГ» учитель истории школы села Байны Богдановичского района Галина Разливинских. – Выявить курильщиков сложно, так как очевидного запаха табака от вейпа нет. По моим подсчетам, процентов десять школьников этим занимаются.

По словам педагога, часть ребят воспринимает курение вейпов как моду. Для других это как первая рюмка – доказательство того, что они выросли. Девочки «парят» наравне с мальчиками. О вреде вейпа рассказывают на уроке обществознания. Но дети убеждены, что вейп лучше, чем сигарета, так как об этом пишут в интернете.

– Считаю необходимым запретить вейпы в школе, – добавляет Галина Разливинских.

Замечание учителя показательно тем, что у нас в стране запрещено продавать вейпы несовершеннолетним. Так что «парить» ими они не должны не только в школе, но и за ее стенами. В июле 2022 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в законодательные акты по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции. В частности, наложили запрет на продажу несовершеннолетним не только табачных изделий, но и никотинсодержащей продукции. Однако перекрыть доступ подросткам к вейпам не удалось.

Инициативу о запрете продажи вейпов уже поддержал Роспотребнадзор. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства. Там же обнародовано обоснование. Сообщается, что по результатам проведенных исследований этой продукции установлено содержание производных никотина в концентрациях, превышающих допустимые нормы. Выявлены также химические вещества, информация о наличии которых отсутствовала на этикетке, включая метаболиты растений, препараты против чесоточных клещей, компоненты чистящих средств и освежителей воздуха, которые попадают в организм путем вдыхания образующегося в результате генерации пара, что является угрозой здоровью.

«Парламентские слушания о введении запрета на продажу и использование вейпов на территории России могут пройти в течение полутора-двух месяцев, – заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. – Для предпринимателей в этой сфере, в случае принятия закона, планируется установить переходный период для переориентации на другие рынки.

Он также добавил, что доходы, которые потеряет бюджет при принятии законопроекта, «несоизмеримы с теми расходами, которые несет страна на лечение взрослых и детей от заболеваний, вызываемых употреблением электронных сигарет».

Пока же россияне получили возможность высказаться об инициативе по запрету вейпов в телеграм-канале Вячеслава Володина. В конце минувшей недели спикер Госдумы предложил обсудить возможные меры, которые необходимо принять, чтобы уберечь детей и подростков от пагубной привычки и защитить их здоровье. На голосование поставлено три вопроса: полностью запретить вейпы;

ужесточить ограничения;

мне все равно. На 23 января в голосовании приняли участие почти 292 тысячи россиян. За запрет высказались 68 %, за ужесточение ограничений – 28 %, равнодушие к проблеме проявили 4 %.

Про вейпы что думаете? Полина, г. Верхняя Салда: – Меня привлекло в вейпе разнообразие вкусов, его легко можно использовать: в любой момент достал, попарил, убрал. Ну и интересно – в один момент выдыхается много пара. Мои ровесники раньше все почти с вейпами ходили. Сейчас уже меньше. У незнакомого можно спросить, что у него за «жижа» (ароматизатор), где купил и тому подобное – это общая тема для многих. За это увлечение я заплатила здоровьем. Появился характерный кашель. Константин, г. Верхняя Пышма: – Я пробовал вейп недолго. Не понравилось, что там химозный какой-то вкус, неестественный. Сейчас не употребляю и другим не советую. Алексей, г. Екатеринбург: – Я начал использовать вейп, чтобы бросить курить обычные сигареты. Меня привлекало, что там нет продуктов горения, только пар. Для меня это был такой переходный период. В итоге через полгода бросил и вейп, и табак. И сейчас считаю, что ужесточать употребление вейпа нужно обязательно. Непонятно, какие там вещества, что с чем мешают, а зависимость еще больше, чем от обычного табака. Николай, г. Сысерть. – Основа всех жидкостей для вейпов – глицерин. Пары глицерина в легких очень плохо выводятся и забивают альвеолы. Объем легких резко сокращается. Жить с этим можно, но плохо и недолго. Я бы своему сыну такого не пожелал. Вейпы нужно запрещать.