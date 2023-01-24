Свердловская область и фонд помощи детям "Круг добра" расширяют сотрудничество

Свердловская область стала одним из первых регионов России, кто заключил с фондом договор о повышении эффективности помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Евгений Куйвашев и Александр Ткаченко подписали соглашение о сотрудничестве между Свердловской областью и фондом поддержки детей с тяжелыми заболеваниями "Круг добра".

Свердловская область стала одним из первых регионов России, кто заключил с фондом договор о повышении эффективности помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями. "Круг добра" намерен подписать подобные соглашения со всеми субъектами РФ, сообщает департамент информационной политики региона.

"В Свердловской области деятельность фонда получила самую горячую поддержку. Мы оказываем всестороннее содействие работе фонда, своевременно предоставляем все документы, формируем списки нуждающихся в лечении детей. В настоящее время 165 уральских детей обеспечиваются за счет средств фонда лекарствами и медицинскими изделиями", — рассказал Евгений Куйвашев.

Заявки в фонд на помощь детям направляют региональные минздравы. Эта работа регламентирована постановлениями Правительства РФ. Однако выстраивать эффективное детальное взаимодействие фонда с регионами — один из приоритетов "Круга добра". В документе обозначены лица, ответственные за различные аспекты сотрудничества с фондом, также соглашение устанавливает регламент сопровождения семей с больными детьми на всех этапах.

Сотрудничество фонда "Круг добра" со Свердловской областью — пример эффективной работы на благо маленьких пациентов. На помощь детям в регионе на 2022–2023 годы направлено 4,8 миллиарда рублей.

Напомним, фонд "Круг добра" создан по указу Президента России Владимира Путина. В задачи организации входит адресное финансирование медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными), обеспечение таких детей лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также техническими средствами реабилитации. В перечне заболеваний, с которыми работает фонд, — уже 59 позиций. Это, например, миодистрофия Дюшенна, спинальная мышечная атрофия (СМА), нейрональный цероидный липофусциноз второго типа, первичные иммунодефициты с дефицитом антителообразования, ахондроплазия, наследственный ангионевротический отек и другие.

На сегодняшний день у фонда уже более 5 тысяч пациентов. За годы его работы на лечение и реабилитацию детей направлено 94 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что фонд "Круг добра" получил возможность закупать лекарства сразу после их регистрации в РФ.