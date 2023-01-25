Екатеринбургских соцработников обеспечат электросамокатами

Электросамокаты позволят соцработникам сократить время на дорогу до своих подопечных. Фото: Галина Соловьева

Два трехколесных электросамоката и восемь "умных колонок" приобретут для социальных работников некоммерческой организации "Наш Малахит", которая обслуживает жителей Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Техника будет приобретена в рамках проекта "Компаньоны".

В текущем году на Среднем Урале будут реализовано несколько проектов, которые направлены на помощь и преодоление социальной изоляции пожилых и маломобильных людей, а также граждан с тяжелой формой инвалидности.

На проект екатеринбургской организации "Наш Малахит" планируют направить 541 тысячу рублей, из которых 418 тысяч были привлечены из Фонда президентских грантов. С помощью электросамокатов соцработники смогут быстрее добираться до своих подопечных и уделять им больше времени. "Умные колонки" помогут пенсионерам устроить досуг и познакомиться с цифровыми технологиями. Проект охватит 20 человек, каждый сможет пользоваться колонкой в течение месяца. Социальные работники будут привозить гаджеты своим подопечным по очереди.

"Представители целевой аудитории ограничены в пространстве, ограничены в социальных связях и общении. И на это накладывается то, что многие из них боятся пользоваться цифровыми устройствами, которые могли бы значительно разнообразить их досуг и глобально увеличить количество ежедневных контактов. При этом в устных беседах подопечные "Нашего Малахита" говорят, что хотели бы побороть свой страх перед гаджетами", — говорят организаторы.

Еще один проект, "Восточная мозаика", который будет реализован благотворительным фондом "Русь" в Новоуральске, охватит пожилых жителей старше 60 лет. Им предложат попробовать себя в танцах, лепке, декоративно-прикладном искусстве, заняться арт-терапией. На реализацию из Фонда президентских грантов благотворители привлекли более 964 тысяч рублей.

"Один из путей социальной поддержки пожилого человека — создание условий для такого образа жизни, в котором самореализация личности выходит на первый план. И здесь мы обращаем свой взгляд на Восток, где широко популяризируются традиции самореализации личности пожилого человека в художественной деятельности. Так, японцы уходят на пенсию в 65 лет и начинают "вторую жизнь", длящуюся не одно десятилетие", — объясняют свою задумку авторы.

В 2023 году победителями конкурса Фонда президентских грантов стали 56 свердловских некоммерческих организаций. На реализацию собственных проектов они привлекут в регион 136 миллионов 428 тысяч рублей. Всего на проекты с учетом софинансирования будут направлены больше 265 миллионов рублей.

Ранее в Свердловской области выбрали лучшие социальные проекты 2022 года.