Свердловский центр СПИДа получил высокотехнологичное оборудование для диагностики

Большое внимание уделяется своевременной диагностике вторичных заболеваний при ВИЧ-инфекции. Фото: пресс-служба минздрава Свердловской области

В Свердловский центр СПИДа благодаря нацпроекту "Здравоохранение" закупили современное диагностическое оборудование экспертного класса. Его стоимость превышает 25 миллионов рублей.

Основная задача центра СПИДа — пожизненное диспансерное наблюдение и лечение пациентов с ВИЧ-инфекцией. Оказание гражданам с положительным ВИЧ-статусом полного спектра медицинских услуг позволяет сохранить им здоровье на долгие годы.

Большое внимание в центре СПИДа уделяется качественной и своевременной диагностике и лечению вторичных заболеваний при ВИЧ-инфекции. В перечень процедур для пациентов с вирусом иммунодефицита, согласно клиническим рекомендациям Минздрава РФ, входят эластография и ультразвуковая диагностика. Для проведения таких процедур на средства регионального бюджета было закуплено новое современное оборудование, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"Наши услуги становятся все более высокотехнологичными. Мы готовы оказывать помощь всем нашим пациентам, ожидая от них ответственного отношения к своему здоровью", — отметила главный врач Центра СПИДа Анжелика Подымова.