Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
25 января 2023, 13:35

Свердловский центр СПИДа получил высокотехнологичное оборудование для диагностики

Новое оборудование

Большое внимание уделяется своевременной диагностике вторичных заболеваний при ВИЧ-инфекции. Фото: пресс-служба минздрава Свердловской области

В Свердловский центр СПИДа благодаря нацпроекту "Здравоохранение" закупили современное диагностическое оборудование экспертного класса. Его стоимость превышает 25 миллионов рублей.

Основная задача центра СПИДа — пожизненное диспансерное наблюдение и лечение пациентов с ВИЧ-инфекцией. Оказание гражданам с положительным ВИЧ-статусом полного спектра медицинских услуг позволяет сохранить им здоровье на долгие годы.

Большое внимание в центре СПИДа уделяется качественной и своевременной диагностике и лечению вторичных заболеваний при ВИЧ-инфекции. В перечень процедур для пациентов с вирусом иммунодефицита, согласно клиническим рекомендациям Минздрава РФ, входят эластография и ультразвуковая диагностика. Для проведения таких процедур на средства регионального бюджета было закуплено новое современное оборудование, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"Наши услуги становятся все более высокотехнологичными. Мы готовы оказывать помощь всем нашим пациентам, ожидая от них ответственного отношения к своему здоровью", — отметила главный врач Центра СПИДа Анжелика Подымова.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.01.2023, 15:21 / Общество
МЧС предупреждает свердловчан о сильном ветре и метелях 26 января
25.01.2023, 14:16 / Общество
Коронавирус подтвердили еще у 181 жителя Свердловской области
25.01.2023, 14:07 / Общество
Врачи Екатеринбурга спасли жизнь пострадавшей в ДТП с помощью новой тактики
25.01.2023, 13:35 / Общество
Свердловский центр СПИДа получил высокотехнологичное оборудование для диагностики
25.01.2023, 13:27 / Общество
В Екатеринбурге откроют виртуальный музей памяти группы Дятлова