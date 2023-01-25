Врачи Екатеринбурга спасли жизнь пострадавшей в ДТП с помощью новой тактики

Пациентка поступила в больницу Екатеринбурга в тяжелом состоянии после аварии. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Врачи 36-й больницы Екатеринбурга спасли пациентку с тяжелыми травмами, которые она получила в дорожно-транспортном происшествии. Медики применили новую хирургическую тактику, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В больницу пациентка поступила в состоянии тяжелого травматического шока, у нее было обширное кровотечение, а также множество переломов, тупая травма живота и разрыв внутренних органов. Счет шел на минуты, хирурги сделали операцию на органах брюшной полости и остановили кровотечение. Зоны переломов на конечностях травматологи-ортопеды стабилизировали с помощью аппаратов наружной фиксации и купировали болевой синдром.

Команда врачей в составе Ильи Балыбердина, Ивана Ульянова, Максима Панкратова и Константина Белова применила современную хирургическую тактику, известную как "контроль повреждений". Она направлена на то, чтобы минимизировать объем хирургических вмешательств у пациентов с тяжелыми травмами. Метод позволяет выполнить необходимые операции после стабилизации общего состояния.

"Все выполнили быстро и на высшем уровне. Благодаря тактике дежурной бригады жизнь пациентки спасена", — отметил главный врач больницы № 36 Станислав Лукин.

Через 11 дней врачи провели операции на костях пациентки. Женщина была под наблюдением медиков 35 дней и уже вернулась домой к привычной жизни. После завершения амбулаторного этапа лечения пациентка может самостоятельно ходить, все двигательные функции организма восстановлены.

Напомним, своевременное и качественное оказание помощи является одной из приоритетных задач минздрава Свердловской области и реализуется в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

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